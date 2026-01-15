Mangaluru to Maravanthe Coastal Ferry & ₹180 Cr Water Metro Planned ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮರವಂತೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ದೋಣಿ ಜಾಲವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದೊಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 180 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಜಲ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.15): ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಗರ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಂಬಿ) ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರವಂತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೀಸಲಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೋಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವಂತೆಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 110 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದೋಣಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ತೀವ್ರ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ NH-66 ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಮಲ್ಪೆ, ಕೋಟ ಮತ್ತು ಮರವಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 37.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೋಣಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀಚ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮರವಂತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಕರಾವಳಿ ದೋಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 180 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಮಳವೂರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಗುರುಪುರ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋವು ದೋಣಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಗಮ, ಬಹುಮಾದರಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೆಎಂಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುಪುರ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಜಲ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.