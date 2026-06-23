ತಪ್ಪು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಆರನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ದೂರದ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ತೂರು: ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿ, ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ (KSRTC) ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ಆತನನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕರೆದೊಯ್ದು ಇಳಿಸಿದ ನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ (Suspend) ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ವಿಟ್ಲ ಸಮೀಪದ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಮಾಮೇಶ್ವರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ವಿಟ್ಲದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮಗು, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವಿಟ್ಲ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು-ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಗದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Express) ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ತಾನು ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಬಾಲಕ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಾನು ತಪ್ಪು ಬಸ್ ಹತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ರೂಲ್ಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಅಮಾನವೀಯತೆ!
ಬಸ್ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡದ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರವಿರುವ ಕಬಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ತನಕ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇಳಿದು ಕಂಗಾಲಾದ ಬಾಲಕ, ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಬಕ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
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ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾಗೂ ಕ್ರೂರ ನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. "ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ತಪ್ಪು ಹತ್ತಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (Depot Manager) ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿರುವ ಶಾಸಕರು, ಅಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಆ ನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.