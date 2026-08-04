ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೀಡಿ ₹500 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಬೂನಿನ ತುಂಡು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.04): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಂಚಕರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವವರು, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ (Work From Home) ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ 'ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ' (Cash on Delivery - COD) ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್' (WFH) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೀಡಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್, 'ಇದಕ್ಕೆ ₹500 ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ (COD) ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಿತ್ತ ಸತ್ಯ!
ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಿವರಗಳಿದ್ದವು! ಇನ್ನು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆದು (Unboxing) ನೋಡಿದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತುಂಡಾದ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ‘ರಿನ್' ಸಾಬೂನಿನ (Rin Washing Soap) ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಿ ಹಣ ಕಸಿಯುವ 'ಫೇಕ್ COD ಸ್ಕಾಮ್' (Fake COD Scam) ಆಗಿತ್ತು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ
ವಂಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ. ಆತ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಆತನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ (Video Recording) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು ಈ 5 ಸೂತ್ರ ನೆನಪಿಡಿ:
- ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡಿ (Never Pay Unordered COD): ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಡಿ.
- ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (Verify Details): ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ (Amazon/Flipkart etc.) ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 'My Orders' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ (Maintain Distance): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ (Record Interaction): ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
- ದೂರು ನೀಡಿ (Report to Police): ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ (Cyber Police Helpline 1930) ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ! ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.