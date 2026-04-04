ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಜಿಎಸ್ಐ) ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಸುರಂಗ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ತಂಡವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಜಿಎಸ್ಐ) ರಚಿಸಿದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಐವರು ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಈ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಪಿಆರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಅಗೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆರು ಲೇನ್ಗಳ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನೊಳಗಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಸವಿಸ್ತಾರ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಐ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ. ಮಾರುತಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಿತರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ
ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಕಳವಳ
ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವದ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಎಸ್ಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು
ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.