ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.1): ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಗರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್, 42,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ವೆಚ್ಚಗಳು 70,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸುರಂಗಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 1,800 ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ, ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 69,000 ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ನಕಲು ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು 121 ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಪರಿಸರ, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ
ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು "ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ" ಎಂದು ಕರೆದರು, ಕಾರುಗಳಲ್ಲ, ಜನರು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಗುರಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 69,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವು ಕೇವಲ 1,800 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ 40 ಪಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್ಪಾಸ್, ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ನಗರವು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ 1973 ರಲ್ಲಿ 68% ರಷ್ಟಿದ್ದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇಂದು 87% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು 756 ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ 540 ಸರೋವರಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಗರವು ತನ್ನ ಪರಿಸರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಾರಕ್ಕಿ ಸರೋವರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು "ಜಲ ನಗರೀಕರಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು" ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಿವಾಸಿ ಡಾ. ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, ಸಿವಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಾಮರಾಜ್, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.