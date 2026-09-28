ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಶೋಕಪುರಂ (ಮೈಸೂರು) ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಅಶೋಕಪುರಂ ಬದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿವೆ.
ಮೈಸೂರು (ಸೆ.28): ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66551/ 66552 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು– ಅಶೋಕಪುರಂ– ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು (MEMU) ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಿಂದ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66551 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು– ಅಶೋಕಪುರಂ ಮೆಮು): ಈ ರೈಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66552 (ಅಶೋಕಪುರಂ– ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು): ಈ ರೈಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.