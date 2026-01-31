ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮವು ಕೆಆರ್ ಪುರದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆವರೆಗೆ 16 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹೊಸಕೋಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಆರ್ ಪುರದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆವರೆಗೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗವು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ–ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಾಡುಗೋಡಿ) ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಡೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇಂಟ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ-ಕಮ್-ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೆಆರ್ ಪುರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಐಟಿಐ ಭವನ, ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್, ಬಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ಕಟ್ಟಮನಲೂರು ಗೇಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ನೇರ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೂ, ನಂತರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಆರ್ ಪುರದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಡಿಪಿಆರ್
“ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ಕಟ್ಟಮನಲೂರು ಗೇಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, “ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ, ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಪಿಆರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೊಸಕೋಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಾಡುಗೋಡಿ) ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಆರ್ ಪುರ–ಹೊಸಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹಲವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ಮಾದವರದಿಂದ ತುಮಕೂರುವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರ್ವೀ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದವರ–ತುಮಕೂರು (59.6 ಕಿ.ಮೀ.), ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ–ಅತ್ತಿಬೆಲೆ (11 ಕಿ.ಮೀ.), ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್–ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (24 ಕಿ.ಮೀ.), ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ–ಬಿಡದಿ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಸ್ತರಣೆ (15 ಕಿ.ಮೀ., 13 ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ), ದೊಡ್ಡಜಾಲ–ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ (10 ಕಿ.ಮೀ.), ಕಡಬಗೆರೆ–ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ (6 ಕಿ.ಮೀ.) ಹಾಗೂ ಕಲೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಜಿಗಣಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಮೂಲಕ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ 68 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೆಆರ್ ಪುರ–ಹೊಸಕೋಟೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರವಲಯಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.