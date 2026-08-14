ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವು ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ₹150 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದು, ಅಲ್ಲಿನ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಎದೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳತೀರದ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ, ಸಂಸತ್ ಭವನ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ರಾರಾಜಿಸುವ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಹಿಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಗಲಿರುಳು ಚರಕದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನೂಲು ತೆಗೆದು, ಬಣ್ಣದೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೇಯುವ ಆ ಬಡ ತಾಯಂದಿರ ಬದುಕು ಇಂದು ಕಾರ್ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟಕ!

ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 'ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್' (ಬಿಐಎಸ್) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ನೇಕಾರರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನೈಜ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಖಾದಿಗೆ ಇಂದು ಮಂಕು ಕವಿದಿದ್ದು, ಆ ನೇಕಾರರ ಬದುಕು ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುವ ಆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಕೂಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹತಾಶೆಯಷ್ಟೇ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಟಕವಾದ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ!

ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಆಘಾತಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್' (ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಖಾದಿಯಲ್ಲದ, ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೈಜ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಯೂ ತುಸು ದುಬಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಖಾದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು.

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ಕುಸಿದ ಆದಾಯ!

ಈ ಬಾರಿಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಕೇವಲ 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ, ಜೀವತೇದು ನೇಯ್ದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎದೆ ಒಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಯುವ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಂದು ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯೇ ಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಮರಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ!

ಈ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸುರಿಸಿದ ಬೆವರ ಹನಿಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದ ಹಣವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಸೇರದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ನೆರವು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ ಖಾದಿ ಹಾವಳಿ!

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳ ನಡುವೆ, ನಕಲಿ ಖಾದಿಯ ಹಾವಳಿ ಈ ನೇಕಾರರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಿದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಕಲಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಖಾದಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿಜವಾದ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?

ತ್ವರಿತವಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ನೂಲುಗಾರರು ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಖಾದಿ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೇಯುವ ಆ ಕೈಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡುವ ಕೈಗಳಾಗಬಾರದು. ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸದಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆ ಶ್ರಮಿಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಾವುಟ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾರಾಡುವಂತಾಗಲಿ.