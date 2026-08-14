ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ತನ್ನ 80 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್, ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲವನ್ನು ನುಸುಳುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೀರೀಸ್ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಫೇದ್ ಸಾಗರ್" 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾನೆಕ್ಷಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 1971 ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆ.
'ದಿ ಘಾಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್' 1971 ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ S21 ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ PNS ಘಾಜಿ ನಡುವಿನ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವು 2016 ರ ಉರಿ ದಾಳಿಯ ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆ) ಮೇಜರ್ ವಿಹಾನ್ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರಾಝಿ ಚಿತ್ರ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗೂಢಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯಳ ಕಥೆ.
ನೋಡಲು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿಯರಿಗಿದೆ ಬಲು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ
OTTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ 7 ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಈ ವಾರ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು… ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನಿಮ್ಮದು
ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು Don't Miss It