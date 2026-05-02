ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಟ್ರಂಕ್ಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸೀಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಡಿಎಸ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೆಂಬ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿತು.
ಈ ಗೊಂದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 20 ಟ್ರಂಕ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಂಕ್ಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳೇ ಇರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸೀಲ್ಗಳು ಅಚಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಂಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
25 ಮತಪತ್ರಗಳಂತೆ ಬಂಡಲ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಐಡಿಎಸ್ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 1822 ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಮತಪತ್ರಗಳಂತೆ ಬಂಡಲ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 279 ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 1540 ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ 25 ಮತಪತ್ರಗಳಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.