ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಅವರ ಪುತ್ರ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಈ ನಡೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕನಾದ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರ ಜಿಟಿ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ಜತೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಭೇಟಿ
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಸೌಜನ್ಯ ಭೇಟಿಯೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆ-ಮಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜಿ.ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.