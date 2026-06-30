ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.30): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ Gruha Jyothi Scheme (ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ (Free Electricity) ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (Transparency) ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂ (ESCOMs - BESCOM, HESCOM, MESCOM, GESCOM, CESC) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ (Door-to-Door Visit) ಏಕೆ?
Gruha Jyothi ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು Seva Sindhu ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರು (Owners) ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು (Tenants) ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ (House Shifting) ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟ (Property Sale/Purchase) ನಡೆದಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವು ಅರ್ಹರಿಗೇ (Eligible Beneficiaries) ತಲುಪುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ Data Update ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು
ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದಂತೆ, ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ:
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (Ration Card): ನೀವು ಎಪಿಎಲ್, ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ (Voter ID/EPIC): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರೇ ಎಂಬುದರ ಖಾತ್ರಿಗಾಗಿ EPIC Number ನೀಡಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ (Applicant Photo): ಫಲಾನುಭವಿಯ ಲೈವ್ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರವರ್ಗ (Category): ನೀವು SC, ST, OBC, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ (Minorities) ಅಥವಾ ಇತರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ ಎಂಬ ವಿವರ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ? (Income Tax Payer Status): ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಐಟಿ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ PAN Card ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ವೃತ್ತಿ ವಿವರ (Profession Details): ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ (Government Employee), ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೇ (Private Employee), ವ್ಯಾಪಾರಿ, ರೈತ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ?
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2024 ಜುಲೈ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (Two Months) ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ (Energy Department) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ Seva Sindhu App ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ (Subsidy) ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.