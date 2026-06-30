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- ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ದಾರಿ!
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ದಾರಿ!
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮೊತ್ತವು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಯುಪಿಐ (UPI) ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ ಆದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮರುಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡು, ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬಳಿ ಇರುವ ಇಟಿಎಂ (ETM) ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬರದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ (Refund).
ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
- ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಆಪ್ನಿಂದ ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಟಿಎಂ ಸಾಧನವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿಫಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ:
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ 24/7 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22483777 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾನ್ಯವಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.