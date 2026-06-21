Gangavathi ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಕಳ್ಳರು ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಗಾವತಿ (ಜೂ.21): ತಾಲೂಕಿನ ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮ ತಿಮಲಾಪುರ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಕಳ್ಳರು ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ಕಳ್ಳರು ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

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ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಧಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 4 ರಿಂದ 5 ಜನರು ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಬೊಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ರಾಜ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ವಿಫಲವಾದ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೇ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಅಲ್ಲದೇ ಗವಿ ರಂಗನಾಥ. ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.