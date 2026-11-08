ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ರಾಮು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ರಾಮು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ!
ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮು ಅವರು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,400 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಮು ಅವರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೆಲಸ ಕೋಳಿಗಳದ್ದೇ!
ರಾಮು ಅವರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೋಟದಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆ, ಹುಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಳಿಗಳು ನೆಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಕೆದಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಹಿಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅನುಕೂಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮು ಅವರಿಗೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20ರಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಡಿಕೆ ಆದಾಯ!
ರಾಮು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸುಮಾರು 1,400 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20ರಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ನವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಮು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
500 ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಮೊಟ್ಟೆ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ!
ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ರಾಮು ಅವರು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ₹80 ನೀಡಿ ಖರೀದಿ!
ರಾಮು ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 80 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ರಾಮು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ!
ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಮು ಅವರ ಆಶಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ರೈತರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.