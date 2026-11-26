ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟಿವಿ ಸರಣಿ 'ದಾರ್-ಎ-ನಿಜಾತ್' ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಡುಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಆಯೋಜಕರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.26): ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟಿವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸರಣಿ ‘ದಾರ್-ಎ-ನಿಜಾತ್’ (Dar-e-Nijaat) ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಡುಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ಸರಣಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಥೀಮ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಜಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರದ್ದಾದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ನವೆಂಬರ್ 28): ದಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (The Bloom Society Sisters' Club) ವತಿಯಿಂದ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ನ ಶೀಷ್ ಕಬಾಬ್ (Sheesh Kebab) ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ₹1,999 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 5): ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ (The Star Club) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜಯಮಹಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನ ಮೋವಿ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ (Mowie Private Theatre) ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು.
ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ (X) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಯೋಜಕರು ಎರಡೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.