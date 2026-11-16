ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಹೌದು. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಹೌದು. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಯುವತಿಗೆ ಭಾರತವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಂತೆ! ಜರ್ಮನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ (Muskaan), ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ @muskaan.travels ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ
ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಾರತದ ನಗರಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತಂತೆ. ಈಗ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮುಸ್ಕಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿರುವ 8 ಸ್ಥಳಗಳು
1. ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ಮಹಲ್
ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಆಗ್ರಾದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಾಜ್ಮಹಲ್. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2. ದೆಹಲಿಯ ಲೋಟಸ್ ಟೆಂಪಲ್
ಮುಸ್ಕಾನ್ ಬಹಾಯಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಲೋಟಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ವಾರಾಣಸಿಯ ಗಂಗಾ ಆರತಿ
ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ವಾರಾಣಸಿಯ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು, ಮಂತ್ರಘೋಷ, ಗಂಟೆಗಳ ನಾದ ಮತ್ತು ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮುಸ್ಕಾನ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
5. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ
ಭಾರತದ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರ ಆಸೆ. ಬಣ್ಣಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
6. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7. ಮೇಘಾಲಯದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು
ಮೇಘಾಲಯದ ಜೀವಂತ ಬೇರುಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಫಿಗ್ ಮರಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಸಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
8. ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದೂ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದಡಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ
ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಆಸೆಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಗಳಾಚೆಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಮೂಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಕಾನ್ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.