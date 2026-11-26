ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆಂದು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆದ! ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಯುವಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುತ್ತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್!
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11.30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು.
ಅಪರಿಚಿತನ ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೈ ಎಂದರು!
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಕಾಲ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಪಾದನೆ!
ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಆದಾಯ ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ!
ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ, ಜೀವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ತಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಂತರ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ 'r/BangaloreSocial' ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ಗೆಂದು ಹೊರಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಅಪರಿಚಿತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಣ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.