ಚಾಮರಾಜನಗರದ ತೆಂಗಿನಮರವೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡಲು ಸುತ್ತಲಿನ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ತೆಂಗಿನಮರದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಐದು ಸುಳಿ ಕಂಡು ಕುಮಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 5 ಸುಳಿ ಕಂಡು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯೋ? ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯವೋ? ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಚಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕೌತುಕ. ಗ್ರಾಮದ ರವೀಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜಮೀನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡಲು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ, ಇದೀಗ ಐದು ಸುಳಿ ವಿಸ್ಮಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ಒಂದೇ ಸುಳಿ ಬರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ 5 ಸುಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಪವಾಡವೆಂದೇ ಸ್ದಳೀಯರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪರೂಪದ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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