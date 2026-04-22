ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯು ನೋಡಲು ನಗು ತರಿಸಿದರೂ, ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು 'ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ' ಎಂದು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು (ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ!

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಸಿ'!

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವ ಸವಾರರು ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಲು ಇದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು 'ಮೊಬೈಲ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ!

ಹಾಸ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಆತಂಕಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸವಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಈ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಬಹುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದರೆ ಈ 'ಸೊಪ್ಪು' ತಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸ್, ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟುಕಳುಹಿಸಿದ್ರು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ಸವಾರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು:

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಐಎಸ್‌ಐ (ISI) ಮುದ್ರೆ ಇರುವ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ 'ಸೊಪ್ಪು ಸವಾರ'ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ 'ಛತ್ರಿ' ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ 'ಹೆಲ್ಮೆಟ್' ಎಂಬ ಕವಚವನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಈ 'ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿ' ಸವಾರ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ 'ಗ್ರೀನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್' ಬಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ, ಬಿಸಿಲಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಸರತ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ!