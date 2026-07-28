ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸರ್ಜಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 3A (ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗ) ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಅನುಮೋದನೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳವನ್ನು ನಗರದ ಆಗ್ನೇಯ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆದ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಹಂತ 3A' (ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗ/Red Line) ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯು ಅದರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoHUA), 37.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (DPR) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ 'ಕೇಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನೀತಿ-2017' ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗವು ನಗರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ (CBD) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ. ಇದು ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳಾದ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ (Project Alignment)
ಅಂದಾಜು 25,999 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 3A (ರೆಡ್ ಲೈನ್) ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ (ಮೇಲ್ಮೇಲ್) ಮತ್ತು ಭೂಗತ (Underground) ವಿಭಾಗಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
- ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ: ಸರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ 37.8 ಕಿ.ಮೀ.
- ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: 23.52 ಕಿ.ಮೀ (17 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು).
- ಭೂಗತ ಕಾರಿಡಾರ್: 14.28 ಕಿ.ಮೀ (10 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು).
- ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗಡುವು: 2033.
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು: ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, HSR ಲೇಔಟ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ.
ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳು: ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಹು-ಮಾರ್ಗ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (Multi-Modal Transit Hubs) ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ಅನುಮತಿ) ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ (Cost-Optimization) ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ (Union Cabinet) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2033 ರ ವೇಳೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.