ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ (ORR) ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹450 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂವರೆಗಿನ 17 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಹುಮಾದರಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗಿಗ್ ಹಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುವ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ( ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ - ORR) ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (B-SMILE) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂವರೆಗಿನ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಬಸ್ ಲೇನ್, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಸಂಘಟಿತ 'ಬಹುಮಾದರಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ.
ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗ ಈಗ 'ಸಮುದಾಯ ತಾಣ'
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಆರ್ಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಅಗರ, ಇಬ್ಬಲೂರು, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲೌರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ಕೆಳಗಿರುವ ವ್ಯರ್ಥ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು 21,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವೆಂಡಿಂಗ್ ವಲಯಗಳು, ಗೇಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಗ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಗಿಗ್ ಹಬ್ಸ್'
ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ (ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು) ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮೀಸಲಾದ 'ಗಿಗ್ ಹಬ್ಸ್' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ:
- ನೆರಳಿನ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು.
- ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲಾಕರ್ಗಳು.
- ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಮೈಕ್ರೋ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಗಳು.
- ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ (ಸರತಿ ಸಾಲು) ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಕಾಯುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಆಟೋ ಲೇ-ಬೈಗಳು.
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ (First & Last Mile) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ಹಬ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ
ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು (ORR) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು (Tech Parks) ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 6.43 ಲಕ್ಷ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3.39 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಪರೀತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಕಳಪೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಟ್-ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳ (Service Roads) ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ.
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಸಂಯೋಜಿತ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗಲವಾದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ: ಹಸಿರು ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.
ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಯಲು 31 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 78.16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾದ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಒಆರ್ಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರವೇಶ (Entry) ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ (Exit) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ."
- ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮಾದರಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 'ವರ್ಷಾಶನ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ'ಯನ್ನು (Annuity-Based Model) ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು (ORR Project at a Glance)
- ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್: 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
- ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂವರೆಗೆ (17 ಕಿ.ಮೀ).
- ಒಳಚರಂಡಿ ಬಜೆಟ್: 78.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು (31 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ).
- ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು: ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಅಗರ, ಇಬ್ಬಲೂರು, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಲೌರಿ ಜಂಕ್ಷನ್.
- ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ: 21,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಬ್.