ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (BMTC) 'ಚಲೋ' ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ QR-ಆಧಾರಿತ UPI ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರದಿಂದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ QR ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (BMTC) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ‘ಚಲೋ’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಂತ್ರಗಳ (ETM) ಮೂಲಕ ಡೈನಾಮಿಕ್ QR-ಆಧಾರಿತ UPI ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ
ಯಶವಂತಪುರ ಡಿಪೋ 26 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 50 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದೊಳಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪೋಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ, ಚಲೋ ಕಂಪನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಡೈನಾಮಿಕ್ QR ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈವರೆಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದರವನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ QR ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹಣವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮುದ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಚನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಕಲಿ ಪಾವತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಒಟ್ಟು 11,000 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ETM ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 15,000ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ QR ಕೋಡ್, UPI, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ (NCMC) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿಸುವ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜನವರಿ 5ರಂದು ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು UPI ಪಾವತಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, BMTC ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ UPI ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, BMTC ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ QR-ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುಲಭತೆ—all-in-one ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.