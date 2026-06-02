ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ದಶಕದಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ 'ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ' ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಿಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲೇ ಈ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಜೂ.02): ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ 'ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ' (ಅಮ್ಮನವರ ಹೊರೆ ಇಳಿಸುವ ಸ್ಥಳ) ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಏನಿದು ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ವಿವಾದ?

ಭಟ್ಕಳ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ 'ಹೊರೆ'ಯನ್ನು (ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆ) ಈ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದು ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾದಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಈ ಜಾಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಹೆಜ್ಜೆ:

ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ಭಟ್ಕಳದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೂ ಬೇಕು' ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮುರಿನಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಿಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲೇ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ:

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂತೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಿಡಿಯನ್ (ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ) ಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ:

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, 'ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷದ ಕಿಡಿ ಆರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಭಟ್ಕಳದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.