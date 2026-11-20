ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ನೂತನ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ೩೮೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ!
ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ (KNNL) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾ ಕೆ., (ತಾಂತ್ರಿಕ-೧) ಅವರ ಸಹಿ ಇರುವ ಈ ಪತ್ರವು ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
16.11.2026ರ ಹಳೆಯ ಆದೇಶ ಮತ್ತು 19.11.2026ರ ಸಚಿವರ ಹೊಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ!
ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ೧೬.೧೧.೨೦೨೬ ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈತ ವಲಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ೧೯.೧೧.೨೦೨೬ ರಂದು ಹೊಸ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಈ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ೧೬.೧೧.೨೦೨೬ ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ನವೀಕೃತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ೩೮೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ!
ಸಚಿವರ ನೂತನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ೩೮೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ತಡೆಹಿಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಳೆದಿದೆ. ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳು ಹೊರಬೀಳುವವರೆಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಸೂಚನೆ!
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಮುಂಬರುವ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.