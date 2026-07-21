ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ (BSRP) ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ 'ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್' ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ-ರೈಡ್ ₹199 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ (BSRP) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ 'ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್' (Double-Decker) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಪನಗರ ರೈಲಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ (K-RIDE) ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್-2 (ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ) ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ 1.2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆ-ರೈಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಸೀಮಿತ ಜಾಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ: ಏನಿದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾದರಿ?
ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮತ್ತಿಕೆರೆ-ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲಮಟ್ಟ (Ground Level): ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತ (Level 1): ರಸ್ತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಫ್ಲೈಓವರ್ (ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ (Level 2): ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ (Elevated Rail Track) ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ (Right of Way - ROW) ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
₹199 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್; ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ (L&T) ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಹೊರನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆ-ರೈಡ್ ಈಗ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ.
ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇಳಿಜಾರು (Ramp) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹199 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಡಾರ್-2 ರ ಒಟ್ಟು ₹671.64 ಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ-ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾನ್ಕಾರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಂತದ ಗರ್ಡರ್ಗಳು, ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹40.22 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಕೆ-ರೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರಿಡಾರ್-2 ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ:
ಮೊದಲ ಹಂತ (ಗಡುವು: 24 ತಿಂಗಳು): ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ 7.795 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗಿನ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ).
ಎರಡನೇ ಹಂತ (ಗಡುವು: 18 ತಿಂಗಳು): ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗಿನ 11.59 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ. ಇದು ನಾಗವಾರ ಮತ್ತು ಕನಕನಗರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ (ಗಡುವು: 18 ತಿಂಗಳು): ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ನಡುವಿನ 5.8 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ 185 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 29 ತಿಂಗಳ ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾರಿಡಾರ್-2 (ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ) ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾದರಿಯ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಚನೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಚನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ರಸ್ತೆ-ರೈಲು ಮಾದರಿ (ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ): ಮತ್ತಿಕೆರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಇರಲಿದೆ.
ರೈಲು-ಮೇಲೆ-ರೈಲು ಮಾದರಿ (ಕನಕ ಮಾರ್ಗ/ಕಾರಿಡಾರ್-4): ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ (Blue Line) ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿವೆ.