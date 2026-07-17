ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಈ ನಾಯಿಗಳೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ (Bengaluru Traffic Jam Road) ಇರುವ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ (Stray Dogs) ಗುಂಪೊಂದು ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರೊಂದರ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಿದವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ

ವಿಡಿಯೋ ಶುರುವಾದಾಗ, ವಾಹನಗಳು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆಯೇ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನುಗ್ಗದೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಯಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೇ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Related Articles

Related image1
Swiggy: ಬರಿಗೈ ಫಕೀರನಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್!
Related image2
ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕೋಚ್

ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ

ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ‘ಡಾಗೇಶ್’ (Dogesh) ಎಂದು ಕರೆದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳು ಇದನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.

Scroll to load tweet…