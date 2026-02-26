ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (BMRCL) 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ 8ನೇ ಹೊಸ ರೈಲನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.26): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (Yellow Line) ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (BMRCL) ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಿಂದ 8ನೇ ಹೊಸ ರೈಲನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಕಡಿತ:
ಹೊಸ ರೈಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಅಂತರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪೀಕ್ ಅವಧಿ (Peak Hours): ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ನಾನ್-ಪೀಕ್ ಅವಧಿ (Non-Peak Hours): ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಈಗ 14 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿದ್ದು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾನುವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ:
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಭಾನುವಾರದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಈ ಮೊದಲಿನ ಸಮಯದಂತೆಯೇ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರೈಲಿನ ಸಮಯ ಸ್ಥಿರ:
ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ (RV Road) ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ (Bommasandra) ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಮೊದಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಯದಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ:
ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.