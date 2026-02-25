ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗವು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನಾಗವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು BMRCL ಎಂಡಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.25): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' 2ನೇ ಹಂತದ 'ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗ' (Pink Line) ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ (BMRCL) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026) ರೀಚ್-6ರ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಮಗಾರಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಎಂಡಿ ಸೂಚನೆ:
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ' ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ:
ಒಟ್ಟು 21.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾರ್ಗವು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ (ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ) ಉತ್ತರದ ನಾಗವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ವಿಭಾಗ (7.50 ಕಿ.ಮೀ): ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗೆ 6 ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ.
ಭೂಗತ ವಿಭಾಗ (13.76 ಕಿ.ಮೀ): ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನಾಗವಾರದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬರಲಿವೆ. 9 ಟನೆಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (TBM) ಬಳಸಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಸುರಂಗವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು:
- ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ:
- ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ (Yellow Line) ಸಂಪರ್ಕ.
- ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ: ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ (Purple Line) ಸಂಪರ್ಕ.
- ನಾಗವಾರ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ (Blue Line) ಸಂಪರ್ಕ.
2026ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತ:
2014ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, 2017ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರೀಚ್-6ರ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ:
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಂತಹ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗವು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಜೀವನರೇಖೆಯಾಗಲಿದೆ.