ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಿಂದಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.31): ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಈಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳು ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಜಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲಿನ ಮಾರ್ಗ
55 ಕಿಮೀ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗವು ಅದರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, 50 ರಲ್ಲಿ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 57 ಸುರಂಗಗಳು, 226 ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 108 ಚೂಪಾದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಐದು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 67.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
57 ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 427 ಮುಖ್ಯ ಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು 427 ಬಿಡಿ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಆವರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಲ್-ಔಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.