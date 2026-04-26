ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಕುಡಿತ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.26): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ' ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಂದು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋರಮಂಗಲದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳು ನಗರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೋರಮಂಗಲ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಜನತೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿತ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಿರುಚಾಟ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕುಸಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ:
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಲಾಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ' ಅಥವಾ 'ಸಮಾನತೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಬ್ಗಳ ಎದುರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರುವುದು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಂದು 'ಫ್ಯಾಷನ್' ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ:
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ನಗರ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮಾಯವಾದರೆ, ಅದು ನಗರದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ದಾಂಧಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಂಜೆ ನಂತರ ಓಡಾಡಲು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂತವೋ ಅಥವಾ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿಯೋ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ (Civic Sense) ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂತವೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತು ತೋರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಸುಂದರ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಗಲಾಟೆಗಳ ನಗರ'ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ.