ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್-ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್–ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಬಿಟಿಎಂ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಚಾರ
ಹೊಸ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಡೌನ್ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಿಂದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯೂ
ಭಾಗಶಃ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸುಧಾರಣೆ
ಹಿಂದೆ ರಾಗಿ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಳಸಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಗದ್ದಲಮಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಿರುವು ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್–ಬಿಟಿಎಂ–ರಾಗಿ ಗುಡ್ಡ–ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ.
ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್–ಬಿಟಿಎಂ ಡೌನ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು:
- ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್
- ಸೀಮಿತ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
- ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
- ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಭೂವ್ಯಾಜ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಮೆಟ್ರೋ–ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲಿಂಕ್
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಸಂಚಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ–ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುನರ್ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ:
- ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಗಳು
- ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು
- ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು
- ಆಧುನಿಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು
- ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ.
ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವಲಯೀಕರಣ, ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 24 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡೈವರ್ಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರವೇಶದSTRUಕಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫುಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನ
ಯಾವುದೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪುನರ್ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವಂತೆ, ಜೀವಂತ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಳಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ,
- ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು,
- ರೈಲು ಸಂಚಲನ ನಿರ್ವಹಣೆ,
- ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಇವುಗಳಂತಹ ‘ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್’ ಸವಾಲುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಫಿನಿಷಿಂಗ್, ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಸಾಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸದ ಗತಿ, ಎರಡೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.