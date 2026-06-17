ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಮೀನಿನ ಪಟ್ಟಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ (FDA) ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ದೀಪಕ್ ₹1,10,000 ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಾಯಿ-ಮಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜಮೀನಿನ ಇನಾಮು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 'ಪಟ್ಟಾ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ (FDA) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಎ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ದೀಪಕ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಭ್ರಷ್ಟರು.

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7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಪಟ್ಟಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುವವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 57/4/ಡಿ ನಲ್ಲಿರುವ 7 ಎಕರೆ 68 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ (RTC) 'ಇನಾಮ್' ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ 'ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು' ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಈ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ (FDA) ಸುವರ್ಣ ಅವರು ದೂರುದಾರ ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಂಚ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಮಗನನ್ನೇ ಲಂಚದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ!

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ಸುವರ್ಣ, ತಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ದೀಪಕ್‌ನನ್ನು ಲಂಚದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಗೋವಿಂದ, ಈ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

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ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದೂರುದಾರ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವರಿದ ಲಂಚದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ದೀಪಕ್‌ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಗ ದೀಪಕ್ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ತಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (PC Act 1988) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2018 ರ ಕಲಂ 7(ಎ) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 04/2026 ರಡಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.