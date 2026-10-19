ಕಂಪನಿಯ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹2.6 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದ ಅವರು, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಬಳ! ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟೆಕ್ಕಿ
ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವವರ ನಡುವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮರುಸಂಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ತಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಯಾರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹2.6 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.75 ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹2.6 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಕೇಳಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಊಟದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4.7 ಕೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ತಂತೆ. ನಂತರ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈಜ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು, ಕಂಪನಿಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅನುಭವವು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವೊಂದೇ ವೃತ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.