ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ, ಭಾರತವು ಬೃಹತ್ AI ಮಾದರಿಗಳ ಬದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಅನ್ವಯಿಕ AI' ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಸಿ ಫೋರಂ' (India Policy Forum) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನ್ವಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (NCAER) ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನಿಲೇಕಣಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಅನ್ವಯಿಕ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಯಕ": ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (DPI) ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ನಿಯೋಜನೆಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಅರೆವಾಹಕಗಳು (Semiconductors), ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳ (LLM) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನ್ವಯಿಕ AI (Applied AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 'AI ಬಳಕೆಯ ರಾಜಧಾನಿ'ಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ನಾವು DPI ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಂತೆ, AI ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಭೀತಿ: ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವರ!
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ನಿಲೇಕಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ (Automation) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ (Structured tasks), ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು AI ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು (Small Businesses) ತಮ್ಮ ನಮ್ಯತೆ (Flexibility) ಮತ್ತು ಸರಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಸುವ 10 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು (One-person companies) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ, ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ 'ಮೌನ ವಜಾ' (Silent Layoffs)
ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. AI ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವೀಸಾ (Visa) ನಿದರ್ಶನ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವೀಸಾ'ದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ AI ಅಳವಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಪುನಾರಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲೇ ಆಫ್: ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಟೀಮ್ಲೀಸ್' (TeamLease) ಮತ್ತು 'CIEL HR Services' ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮೌನ ವಜಾ' (ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು: ಪ್ರಸಕ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು AI ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.