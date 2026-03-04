ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಕೋಡಿಂಗ್, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಿಂತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲ; ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿವರೆಗೆ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಸರಳತೆ ಮುಖ್ಯ
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದೀಕ್ಷಾ, ಸರಳತೆಗೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೋಡ್ಗಿಂತ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೋಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಸಣ್ಣ ದೋಷ, ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ದೋಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಭದ್ರತೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನೋಡದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ
ಸಣ್ಣ ಪುಲ್ ವಿನಂತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿತ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಏಕೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮಹತ್ವ
ಕೋಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ತಂಡದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಾಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಡೇಟಾವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಯಮ
ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹತಾಶೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಿಂತ ಪರಿಹಾರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಿಂತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಗಮನವೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ
ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರೇ. ಅನಗತ್ಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸುವುದೂ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರನೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು
ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿರಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.