ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಭಾರತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಸಹಕಾರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂಬೈ (ಫೆ.17): ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಭಾರತ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇಂಡಿಯಾ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನೋವೇಶನ್ ಫೋರಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಸಿಇಒ ಭಾರತೀಯ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಿಇಒ ಭಾರತೀಯ, ಐಬಿಎಂನ ಸಿಇಒ ಭಾರತೀಯ, ಅಡೋಬ್ನ ಸಿಇಒ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಲೊ ಆಲ್ಟೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಯುಗದ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಬಹುಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತ್ರೀಷ್ಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷ್ಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತವು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿ ಏರಿದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಭೇಟಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಭೇಟಿ ಇದು. ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿfದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ 1998 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಇಂಧನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.