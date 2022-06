AIIMS Recruitment 2022: ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಏಮ್ಸ್

ದೆಹಲಿ (ಜೂ.11): ನವದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (All India Institute of Medical Sciences - AIIMS) ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್‌ 30 ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು AIIMS ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ aiimsexams.ac.in ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ವಯೋಮಿತಿ: ನವದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷಗಳು. ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಓಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಓಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು EWS ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 1200 ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ನವದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ವೇತನ ವಿವರ: ನವದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ (Faculty) ವೇತನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

• ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (Medical Superintendent) ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.168900/- ರಿಂದ 220400/-

• ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (Associate Professor) ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.67700/- ರಿಂದ 208700/-

• ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ (Assistant Professor) ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 101500/-ರಿಂದ 167400/-.

• ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು aiimsexams.ac.in ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಳಾಸ: ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕೋಶ)

ಆಡಳಿತ ಭವನ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್

ಅನ್ಸಾರಿ ನಗರ, ನವದೆಹಲಿ – 110029.

Senior Administrative Officer( Faculty Cell)

Administrative Block, 1st Floor,

All India Institute of Medical Sciences

Ansari Nagar, New Delhi- 110029.

