ನಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮೇಡಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ!

ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮೇಡಂ, ಸದ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿವೆ. Dare to unleash new shades of you now and then ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಟಿ ಮಿಸಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.