₹23 ಲಕ್ಷ CTC ಹೊಂದಿರುವ 27 ವರ್ಷದ PSU ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಮನೆ, ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಅನುಭವ MNC vs PSU ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
₹23 ಲಕ್ಷ CTC, ಖರ್ಚು ₹15 ಸಾವಿರ: PSU ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೇ? ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ? 27 ವರ್ಷದ PSU ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
₹1.3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ, ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು
ತಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹23 ಲಕ್ಷ CTC ಇದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹15,000 ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರು ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಇಂಧನ, ಬಹುತೇಕ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ಆಹಾರದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಯರ್-3 ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯದ ರಹಸ್ಯ?
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಸೌಕರ್ಯವಾದರೂ, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ, EMI, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ, NPS ಸೌಲಭ್ಯ
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ವೇತನ, NPSಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಾಲದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಲಾಭ, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ?
ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಟೈಯರ್-1 ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಜವಾದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅನುಭವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.