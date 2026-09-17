ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜುಡಿಯೋ ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಜುಡಿಯೋದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 963 ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು 310 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜುಡಿಯೋ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಜುಡಿಯೋ ಬೆಳೆದ ಕಥೆ
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜುಡಿಯೋ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಕಂಪನಿ Trent ಜುಡಿಯೋವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಟೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜುಡಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್. ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್
ಜುಡಿಯೋ ಬಹುತೇಕ ತನ್ನದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಿಂತ ‘ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೈಸ್’
ಜುಡಿಯೋದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ Tier-2 ಮತ್ತು Tier-3 ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಜುಡಿಯೋ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. FY26ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆದ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ 80%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Tier-2, Tier-3 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು.
963 ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಯೋ 963 ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು 310 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, UAEಯಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜುಡಿಯೋ ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತಲೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜುಡಿಯೋದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸರಳವಾದ ಸೂತ್ರವಿದೆ—ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಈ ಮಾದರಿಯೇ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜುಡಿಯೋವನ್ನು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು
ಜುಡಿಯೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನೋಡಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜುಡಿಯೋ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.