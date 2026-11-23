ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ, ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 'ಯೋಗಿ ಕಿ ಪಾತಿ' ಎಂಬ ಭಾವುಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ 'ಯೋಗಿ ಕಿ ಪಾತಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸನ್ಯಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ತಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೀಡಿ.
ಭಾವುಕ ಮುಖಾಮುಖಿ!
ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧರಾದರು. ಮಗನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ನೀನು ಈಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಎಂದು ತಾಯಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಪಡೆದ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸನ್ಯಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯೋಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದ ಗೆಲುವು!
ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯು ಮಗನ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಯೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಋಣಗಳನ್ನು (ತಾಯಿಯ ಋಣ) ಎಂದಿಗೂ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ!
ಸನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸಾರದ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಹಾದಿ ಎಂಬ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವಿದ್ದರೂ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸೇವೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗವು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಗಿಯವರ ಪತ್ರದ ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತಾಯಂದಿರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತೀರಿಸಲು ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.