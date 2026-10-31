ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸರಳ ಊಟವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೊಟ್ಟಿ-ಈರುಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ; ಮನಕಲಕಿದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ!
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಳ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಂಡೊಡನೆ ಊಟ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ!
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಟ್ ಭಾರತ್ (Cult Bharat) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತನ್ನ ಸರಳ ಊಟವನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ಮಿಕನ ವರ್ತನೆ ಗಮನಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆತ ತನ್ನ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಊಟದ ಹಿಂದಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಅನೇಕರು ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಹಜ ಹಕ್ಕು. ಅವರು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು. ಸರಳ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅವಮಾನವಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ.
ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೌರವವೂ ಮುಖ್ಯ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರೆಂಬ ವಿಡಿಯೋದ ವಿವರಣೆ ಹಲವರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟದ ವಿರಾಮ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನಾಗಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.