Keralam Rename ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುರುತು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಥರದ ಬೇರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 'ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತು ಎಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಕೇರಳಂ'
ಕೇರಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರಾಗಿಸಲು ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. 1956ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಾದವಾಗಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಭಾವನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮವೂ ಇದೆ. ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೇರಳಂ' ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರಾಗಲಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಅಡ್ಡಿ?
ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 'ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಡವುತ್ತಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಗಾಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೆರೆಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯೂ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಯಾಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಲ್ಲ, ಅದು ಅಸ್ಮಿತೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 'ಕೇರಳಂ'ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಮರುಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಷಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇರುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಹೆಸರು ಭಾಷಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 'ಕೇರಳಂ' ಹೆಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಸರುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.