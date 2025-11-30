ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಮೂವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಟಿ ಸಿರ್ಸಾ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಹೋದರ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಯಾರು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 30, ಭಾನುವಾರದಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಮೂವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂವರ ಬಂಧನದ ನಂತರವೇ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಂದಿನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ಭಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು?
ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದತಿಯಾದಿಂದ ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಯುಪಿ ಬಿಜ್ನೋರ್ನಿಂದ ಆರೀಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಿರೋಜ್ಪುರದಿಂದ ಹರಗುನ್ಪ್ರೀತ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ನೇರವಾಗಿ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದ.
ಯಾರು ಈ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ?
ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ ಸದ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಟ್ಟಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಫಾರೂಕ್ ಖೋಕರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೂ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜಿಶಾನ್ ಅಖ್ತರ್ಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಹೋದರ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ಗೆ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ಮೋಲ್ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ತನಗೆ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ.
ದೆಹಲಿ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸಿಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಎಸೆದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಶೆಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೈವಾಡವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದ ಮೂವರು ಉಗ್ರರಿಗೂ ದೆಹಲಿ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.