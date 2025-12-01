ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸಿಗೆ-ದಿಂಬು-ಹೊದಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ.1ರಿಂದ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 50 ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದಿಂಬು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಈವರೆಗೆ ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸಿಗೆ-ದಿಂಬು-ಹೊದಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ.1ರಿಂದ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ 50 ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದಿಂಬು ಹಾಗೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಿತರಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
10 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ
ಚೆನ್ನೈ-ಮಂಗಳೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಚೆನ್ನೈಎಗ್ಮೋರ್-ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ 10 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ತಲೆದಿಂಬು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಲೆದಿಂಬು, ಹೊದಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?:
ಕವರ್ ಸಹಿತ ತಲೆದಿಂಬು ಹಾಗೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ 50 ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದರೆ, ಕೇವಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ 20 ರು. ಹಾಗೂ ಕವರ್ ಸಹಿತ ತಲೆದಿಂಬು ಬೇಕಿದ್ದರೆ 30 ರು. ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.