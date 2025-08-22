ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದ ಬಿಳಿ ಗೂಬೆ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಂಭ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಈಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದ ಬಿಳಿ ಗೂಬೆ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸಂಜೆ ಶಯನ ಆರತಿಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ವಿಶ್ವ ಭೂಷಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದ ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಬೆ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರ ಬುಧವಾರ, ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಂತರ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯ ಕಾಕತಾಳೀಯವೂ ಇತ್ತು. ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯ ಮಹತ್ವ.
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯ ನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಠಾತ್ ಲಾಭ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು- ಬಿಳಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ- ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಗಳು, ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.