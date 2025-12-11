ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದು, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫೋಟೋ/ವೀಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, WhatsApp ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದರೆ ನೀವು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವಾಗ ಯಾವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
1. ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು
WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ (Hate Speech) ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಗಲಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
2. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು
ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೆದರಿಸಲು, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಬೆದರಿಕೆ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನನಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ:
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶ, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.