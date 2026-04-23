ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.92% ಮತದಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು, ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ದೀದಿ ತಿರುಗೇಟು, ಇದು ಟಿಎಂಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆ ಎಂದು ದೀದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.23) ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಪೈಕಿ ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾನ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 92.07 ರಷ್ಟು ಮತದಾನದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವ ಸಮೂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಗಾಳ ಜನತೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಸಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 82.64 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ನಂತರವೇ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 82.64 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾನದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬೂತ್ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀಡಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ನಡುವೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಭಾರೀ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಭಾರೀ ಮತದಾನ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ (ಟಿಎಂಸಿ) ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾಳದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪತನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಮತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 4 ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್: ಮೋದಿ
ಇತ್ತ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,000, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ₹21,000, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ₹50,000 ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಮೇ 4 ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್" ಎಂದು ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಮತದಾನದ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. 2.4 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಆಡಳಿತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮತದಾನವು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳು తమಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ.
ಹಲವೆಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಘರ್ಷಣೆ
ಮತದಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮುർഷಿದಾಬಾದ್ನ ನೌದಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಮ್ ಜನತಾ ಉನ್ನಯನ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಚದುರಿಸಿದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ದಿನಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಬೇಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸನ್ಸೋಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರಾ ಪೌಲ್ ಅವರ ವಾಹನದ ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೀರ್ಭೂಮ್ನ ಲಾಬ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡುವೆಯೂ ಮತದಾನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.