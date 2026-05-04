ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೀನಿನ ಊಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 203 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೀಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ಮಾಚ್-ಭಾತ್' (ಮೀನು-ಅನ್ನ) ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ದೀದಿಯ 'ಮೀನು ನಿಷೇಧ'ದ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ:
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಂಗಾಳಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾದ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಿತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೀದಿಯ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ 'ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು-ಊಟದ ಔತಣ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೀನು-ಅನ್ನದ (Maach-Bhaat) ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯ ಮೀನಿನ ಊಟವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಊಟವಾಗಿರದೆ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀಡಿದ 'ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೋಲ್' (ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಣಕ) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ:
ಈ ಔತಣಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. 'ಬಂಗಾಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ, ಜನರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆಹಾರವಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನು-ಊಟದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 'ದೀದಿ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೇ ಈ ಟ್ರೋಲ್?
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು-ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇನಲ್ಲ. ಟಿಎಂಸಿಯ 'ಹೊರಗಿನವರು' ಮತ್ತು 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ತಂತ್ರ ಹೂಡಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಆರೋಪ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 203 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿರೋಧಿಗಳ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಬಿಜೆಪಿ, ಬಂಗಾಳದ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಮಲದ ಘಮಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಿನ ಸಾರಿನ ಘಮಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ!